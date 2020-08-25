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Суркіс просив МОЗ не допускати уболівальників на матч Суперкубка України

Сьогодні 20:59 155 0
Ігор Суркіс не хоче бачити уболівальників на трибунах
Суркіс просив МОЗ не допускати уболівальників на матч Суперкубка України
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс звернувся до міністра охорони здоров'я України Максиму Степанову з проханням не допускати глядачів на матч Суперкубка України 2020 проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Telegram-канал Таємниці футболу.

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У листі президент Динамо звертає увагу, що ультрас не можуть дотримуватися соціальної дистанції, а їх присутність на стадіоні може привести до стрімкого зростання хворих у Києві.

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