Джерело - ua-football.com.
Парагвайський суд постановив, що ексгравець національної збірної Бразилії Роналдінью може бути звільнений після 5-місячного ув'язнення під домашнім арештом у готелі в Парагваї.
Про це повідомляє ESPN.
Суддя в Асунсьйоні погодився на умовне призупинення звинувачень, але ухвалив, щоб Ронні виплатив 90 тисяч доларів в якості компенсації, які будуть передані благодійним організаціям. Брат ексфутболіста заплатить 110 тисяч доларів.
Нагадаємо, Роналдінью був заарештований у березні разом із братом Роберто де Ассісом Морейрою за використання фальшивих паспортів на кордоні з Парагваєм в аеропорту Асунсьйона.
Раніше, Куман повідомив Суаресу телефоном, що не розраховує на нього.