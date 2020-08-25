 Роналдінью звільнений з-під домашнього арешту по справі про фальшивий паспорт | Футбол | Champion.com.ua
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Роналдінью звільнений з-під домашнього арешту по справі про фальшивий паспорт

Сьогодні 12:40 749 0
Колишній футболіст повернеться до Бразилії
Роналдінью звільнений з-під домашнього арешту по справі про фальшивий паспорт
#Роналдінью

Джерело - ua-football.com.

Парагвайський суд постановив, що ексгравець національної збірної Бразилії Роналдінью може бути звільнений після 5-місячного ув'язнення під домашнім арештом у готелі в Парагваї.

Про це повідомляє ESPN.

Суддя в Асунсьйоні погодився на умовне призупинення звинувачень, але ухвалив, щоб Ронні виплатив 90 тисяч доларів в якості компенсації, які будуть передані благодійним організаціям. Брат ексфутболіста заплатить 110 тисяч доларів.

Нагадаємо, Роналдінью був заарештований у березні разом із братом Роберто де Ассісом Морейрою за використання фальшивих паспортів на кордоні з Парагваєм в аеропорту Асунсьйона.

Раніше, Куман повідомив Суаресу телефоном, що не розраховує на нього.

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