Суперкубок України. Шахтар - Динамо 1:3: як це було

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Суперкубок України

25 серпня

НСК Олімпійський

Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ)

Київське Динамо здобуло третій поспіль Суперкубок України. Це перший здобутий трофей Динамо під керівництвом Луческу.

90+5' Матч завершився. Динамо переграло Шахтар з рахунком 3:1.

90+3' Соломон порушив правила в атаці проти Караваєва. Українець добре зіграв на досвіді.

90+1' Степаненко грубо зіграв проти Соля, але арбітр не побачив порушення правил.

90' До основного часу другого тайму матчу компенсовано 5 хвилин.

89' Фернандо мав супершанс забити гол, але не влучив у ворота з метра на дальній стійці воріт киян.

88' Тайсон помилився в атаці - Динамо проводить контратаку, але далі була втрата м'яча. Та по при це 10 секунд забрали у гірників.

86' Каштру зняв ще одного захисника: Фернандо вийшов замість Кривцова.

84' Арбітр взяв хвилину для спілкування з асистентом ВАР щодо взяття воріт. Взяття воріт не було скасовано.

83' Після передачі Андрієвського Соль переправив м'яч у сітку воріт - 1:3.

82' Заміна у Динамо: Лєднєв вийшов замість Буяльського.

81' Перевдягалися у Динамо Циганков і Цітаішвілі, а з'явиться на полі Лєднєв.

80' Шахтар перебудувався на схему з трьома захисниками.

79' Циганков, який мав вийти на поле, поки залишається на лаві запасних. А нині готується увійти у гру Цітаішвілі.

78' Удар Патріка заблокував Сидорчук.

77' Соломон виконав чудовий простріл, але ніхто з його партнерів не замкнув - м'яч пролетів паралельно воротам киян.

75' Гірники майже всією командою на половині суперника, але не може пройти захист киян.

74' Заміна у Динамо: Андрієвський замінив Де Пену.

73' Матвієнко заробив кутовий після підкату Сидорчука. Виконання стандартного положення було невдалим.

72' Коноплянка втратив м'яч і Соля відправили в контратаку, але нападник втратив круглого.

71' Патрік заробив небезпечний штрафний удар. Порушення зробив Сидорчук. У Динамо Циганков готується вийти на поле.

69' Заміна у Шахтаря: Коноплянка вийшов замість Бондаря. Каштру перебудовує тактику команди на більш атакувальну, замінивши захисника атакувальним гравцем.

68' Каштру дає інструкції Коноплянці, який скоро має вийти на поле.

67' Буяльський отримав пошкодження. Андрієвський у киян готується вийти на поле.

66' Гірники активніше грають на лівому фланзі атаки, але простріли Матвієнка блокують захисники суперника.

65' Сидорчук порушив правила проти Патріка. Подача до карного майданчику киян не принесла успіху.

64' Після передачі Соломона Матвієнко пробив повз ворота киян.

63' Гірники виконали кутовий, який завершився ні чим. Але досить швидко гравці Шахтаря повернули собі м'яч.

62' Заміни у команд: замість Супряги вийшов Соль, а замість Тете - Соломон.

61' У Шахтаря готується вихід на поле Соломона

60' Караваєв за порушення правил проти Тете отримав попередження.

59' У Динамо готується заміна - вже перевдягнувся Соль.

58' Матвієнко не зміг замкнути передачу у карний майданчик.

56' Марлос намагався прокинути повз Бущана, але захисники підстрахували свого гокліпера.

55' У другому таймі матчу кияни значно глибше грають, думаючи про оборону своїх воріт.

54' Тете обвідним ударом намагався поцілити у дальню дев'ятку воріт киян, але не влучно.

53' Каштру активно підказує своїх підопічних. Схоже, що він має претензії до своїх гравців.

52' Тете закинув м'яч на дальню стійку воріт - удар у Матвієнка не вийшов.

50' Шапаренко за порушення правил проти Степаненка отримав попередження.

49' Тете прострілив і заблокували - Шапаренко підхопив круглого і проти нього Патрік порушив правила, зупиняючи контратаку.

48' У наступній атаці гірників Сидорчук зняв м'яч з ноги Патріка.

47' Тайм розпочався з атак Шахтаря. Простріл Тете заблокував захисник киян.

46' Розпочався другий тайм матчу. У перерві у Шахтаря була заміна: замість Антоніо вийшов Марлос.

У першому таймі зустрічі Шахтар більше атакував, а Динамо намагалося скористатися помилками суперника і двічі забив, демонструючи відмінну реалізацію своїх моментів.

45' Перший тайм матчу завершився. З рахунком 2:1 на користь Динамо команди пішли на перерву.

43' Степаненко пробив значно вище воріт киян.

42' Небезпечна передача на хід Тайсону - Тимчик випередив.

41' Тете з кута карного майданчику поцілив у каркас воріт киян.

40' Гірники контролюють м'яч. Простріл Додо заблокував Караваєв.

39' Після подачі з кутової позначки у Бондаря не вийшов удар від двох метрів до воріт.

38' У моменті забитого голу Мораеса позиційно помилився молодий Сирота.

37' Додо прострілює - захисник прострілив. Але Тете підхопив м'яч і подав - Мораес забив гол - 1:2.

35' Після подачі з кутової позначки Супряга виграв боротьбу, але порушив правила проти Степаненка.

33' Гірники дещо розгублені. Потрібен час, щоб прийшли в себе.

31' У контратаці Родрігес суперударом перекинув Пятова - 0:2.

29' Тайсону не вдалося прорватися на лівому фланзі атаки - добре зіграв у підкаті Родрігес, який вже не вперше відпрацьовує у захисті.

28' Кривцов не порозумівся з Додо і гірники втратили м'яч. Після пропущеного голу у Шахтаря не виходить конструктивна гра.

26' Тете і Мораес у двох пішли на оборону суперника, але не змогли її переграти.

25' Після подачі з кутової позначки на дальній стійці Мораес не влучив по м'ячу.

24' Додо один на один пішов на Караваєва, але загубив м'яч.

23' Патрік подав зі штрафного, але Тимчик впевнено вибив м'яч.

22' У Києві не зменшується дощ. Мокра і волога погода вносить певні корективи у гру.

21' Забитий гол оживив гру. Гірники пішли більшими силами вперед, намагаючись швидше відігратися.

20' З передачі Сидорчука дальню стійку головою замкнув Де Пена - 0:1. Це була перша атака киян у звітному матчі.

19' З передачі Тайсона Додо пробив по воротах - Бущан відбив перед собою і захисник підстрахував, вибивши круглого в аут.

18' Патрік проривався по центрі, але з під ніг м'яч вибив Де Пена.

17' Супряга мав вихід один на один з Пятовим, але відпустив м'яч і він відлетів у руки голкіперу.

15' Підопічні Луческу перепасовуються на власній половині і виконали передачу на хід Супрязі, який потрапив у положення поза грою.

14' Бондар порушив правила проти Супряги. Штрафний удар кияни розіграли.

12' Після стартового натиску Шахтаря кияни намагаються вирівняти гру, більше контролюючи м'яч. Гірники виконують пресинг.

10' Гірники більше контролюють м'яч. У киян нічого не виходить в атаці.

8' Кияни мають найбільше проблеми у центрі захисту - відсутні Шабанов, Бурда, Попов.

7' Знову Додо протискає Караваєва на своєму фланзі - простріл і центральний захисник вибив м'яч.

6' Масовану атаку провели гірники, але се завершилося не вдалим оброблянням м'яча Додо.

4' Гірники заробили кутовий. Антоніо не вдало виконав простріл низом на ближню стійку воріт - кияни відбилися.

3' Партрік виконав слабку передачу на Матвієнка і Родрігес у підкаті заблокував простріл.

2' Додо обіграв Караваєва і прострілив - м'яч поцілив на думку гравців Шахтаря поцілив у руку Сидорчука. Арбітр порадився з асистентом ВАР і не призначив пенальті. На повторі помітно, що круглий влучив у стегно гравцю.

1' Матч Шахтар - Динамо розпочався.

Тайсон отримав приз найкращого гравця минулого сезону з рук виконавчого директора УПЛ Дикого.

Супряга отримав приз найкращого молодого гравця минулого сезону з рук президента УАФ Павелка.

Пятов отримав приз найкращого голкіпера минулого сезону з рук Шовковського.

Мораес отримав приз найкращого бомбардира минулого сезону з рук Бєланова.

Каштру та Луческу тепло привіталися перед матчем.

Гравці та арбітри виходять на поле.

Команди готові до виходу на поле. Відбувається ефектне представлення м'яча, яким гратимуть команди.

На стадіоні гру буде переглядати наставник збірної України Андрій Шевченко.

Перед грою колишній гравець Динамо Іван Яремчук заявляв, що кияни зможуть дати бій Шахтарю.

Відзначимо, що фанати зустріли команду Динамо досить жорстко: "Суркіси - ганьба Динамо"- такий банер з'явився біля Олімпійського. А автобус із гравцями тако проводжали під відповідну кричалку.

Стали відомі стартові склади команд. Аналізуючи стартовий склад Динамо відзначимо, що до старту увійшли Сирота, Шапаренко, Родрігес. А от на лаві запасних залишилися Циганков, Лєднєв, Дуелунд. Словенець Вербич і Миколенко взагалі не потрапили до заявки киян на гру.

Сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський відбудеться матч за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо.

Минулого сезону донецький клуб став чемпіоном країни, а київський - виграв Кубок.

Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE

Ця гра стане першою в історії протистоянь тренерів Луїша Каштру і Мірчі Луческу.

Стежити за матчем Шахтар - Динамо онлайн ви зможете на нашому сайті.

Початок о 21:00