Суперкубок України. Шахтар - Динамо 0:0: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Суперкубок України

25 серпня

НСК Олімпійський

Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ)

12' Після стартового натиску Шахтаря кияни намагаються вирівняти гру, більше контролюючи м'яч. Гірники виконують пресинг.

10' Гірники більше контролюють м'яч. У киян нічого не виходить в атаці.

8' Кияни мають найбільше проблеми у центрі захисту - відсутні Шабанов, Бурда, Попов.

7' Знову Додо протискає Караваєва на своєму фланзі - простріл і центральний захисник вибив м'яч.

6' Масовану атаку провели гірники, але се завершилося не вдалим оброблянням м'яча Додо.

4' Гірники заробили кутовий. Антоніо не вдало виконав простріл низом на ближню стійку воріт - кияни відбилися.

3' Партрік виконав слабку передачу на Матвієнка і Родрігес у підкаті заблокував простріл.

2' Додо обіграв Караваєва і прострілив - м'яч поцілив на думку гравців Шахтаря поцілив у руку Сидорчука. Арбітр порадився з асистентом ВАР і не призначив пенальті. На повторі помітно, що круглий влучив у стегно гравцю.

1' Матч Шахтар - Динамо розпочався.

Тайсон отримав приз найкращого гравця минулого сезону з рук виконавчого директора УПЛ Дикого.

Супряга отримав приз найкращого молодого гравця минулого сезону з рук президента УАФ Павелка.

Пятов отримав приз найкращого голкіпера минулого сезону з рук Шовковського.

Мораес отримав приз найкращого бомбардира минулого сезону з рук Бєланова.

Каштру та Луческу тепло привіталися перед матчем.

Гравці та арбітри виходять на поле.

Команди готові до виходу на поле. Відбувається ефектне представлення м'яча, яким гратимуть команди.

На стадіоні гру буде переглядати наставник збірної України Андрій Шевченко.

Перед грою колишній гравець Динамо Іван Яремчук заявляв, що кияни зможуть дати бій Шахтарю.

Відзначимо, що фанати зустріли команду Динамо досить жорстко: "Суркіси - ганьба Динамо"- такий банер з'явився біля Олімпійського. А автобус із гравцями тако проводжали під відповідну кричалку.

Стали відомі стартові склади команд. Аналізуючи стартовий склад Динамо відзначимо, що до старту увійшли Сирота, Шапаренко, Родрігес. А от на лаві запасних залишилися Циганков, Лєднєв, Дуелунд. Словенець Вербич і Миколенко взагалі не потрапили до заявки киян на гру.

Сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський відбудеться матч за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо.

Минулого сезону донецький клуб став чемпіоном країни, а київський - виграв Кубок.

Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE

Ця гра стане першою в історії протистоянь тренерів Луїша Каштру і Мірчі Луческу.

Стежити за матчем Шахтар - Динамо онлайн ви зможете на нашому сайті.

Початок о 21:00