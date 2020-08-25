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Гецко: Найкращий тренер в історії Шахтаря очолив Динамо

Сьогодні 10:41 193 0
Фахівець - про очікування матчу за Суперкубок України
Гецко: Найкращий тренер в історії Шахтаря очолив Динамо
#Динамо, #Шахтар

Джерело - zbirna.com.

У матчі за Суперкубок наставник Динамо Мірча Луческу захоче піднести сюрприз своєму колишньому клубу Шахтар.

Про це заявив ексфорвард збірної України Іван Гецко.

"Дербі у нас одне, тому амбіції обох суперників будуть бити через край. Найкращий тренер в історії Шахтаря очолив Динамо, а це саме по собі вже несе інтригу. Я не сумніваюся в тому, що Мірча Луческу захоче піднести сюрприз своєму колишньому клубу.

Судячи з першого матчу киян, здалося, що тренер зумів налагодити взаємини з підопічними. Думаю, майбутнє Динамо за молодими футболістами. Хоча впевнений, що селекція буде, і наставник захоче взяти в команду кількох якісних іноземців. Що з усього цього вийде, буде ясно потім, але в першому турі біло-сині виглядали непогано. Для футболістів Динамо зараз важливо зарекомендувати себе, оскільки поблажок ні для кого не буде. Гратимуть найсильніші.

Що стосується "Шахтаря", то клас його виконавців трохи вищий. Зараз на папері "гірники" фаворити протистояння, але амбіції, настрій і самовіддача в найближчому матчі можуть допомогти Динамо. У даній ситуації дуже багато чого для столичної команди буде залежати від головного тренера...", - сказав Гецко.

Раніше, Маркевич заявив, що Динамо здивує мене, якщо пройде до групового етапу Ліги чемпіонів.

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