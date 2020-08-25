Моратті: Думаю, Інтер вже намагався підписати Мессі

Капітан Барселони Ліонель Мессі може перейти до міланського Інтера.

Про це заявив колишній президент клубу Массімо Моратті.

"Думаю, що Інтер вже пробував купити Мессі. Я бачив рекламу спонсорів клубу, компанії Suning. В ній образ Мессі був спроектований на міланський собор. Це змушує подумати про те, що вони зробили хоча б одну спробу.

Так, це складна операція на економічному рівні. Але саме більше перешкода - переконати Мессі приїхати. Потрібно зрозуміти, чи дійсно він хоче піти з Барселони", - сказав Моратті.