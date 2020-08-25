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Моратті: Думаю, Інтер вже намагався підписати Мессі

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Ексфункціонер висловився про можливий трансфер аргентинця
Моратті: Думаю, Інтер вже намагався підписати Мессі
#Мессі, #Інтер, #Барселона

Джерело - AS.

Капітан Барселони Ліонель Мессі може перейти до міланського Інтера.

Про це заявив колишній президент клубу Массімо Моратті.

"Думаю, що Інтер вже пробував купити Мессі. Я бачив рекламу спонсорів клубу, компанії Suning. В ній образ Мессі був спроектований на міланський собор. Це змушує подумати про те, що вони зробили хоча б одну спробу.

Так, це складна операція на економічному рівні. Але саме більше перешкода - переконати Мессі приїхати. Потрібно зрозуміти, чи дійсно він хоче піти з Барселони", - сказав Моратті.

Нагадаємо, що контракт 33-річного Мессі з каталонським клубом закінчується влітку наступного року. Нещодавно повідомляли, що аргентинець може покинути Барселону.

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