 Маркевич: Динамо здивує мене, якщо пройде до групового етапу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Динамо здивує мене, якщо пройде до групового етапу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:06 1022 0
Фахівець також вважає, що кияни зараз набагато слабкіші Шахтаря
Маркевич: Динамо здивує мене, якщо пройде до групового етапу Ліги чемпіонів
#Маркевич, #Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич не очікує запеклого протистояння в матчі за Суперкубок України.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми побачимо абсолютно виставковий матч - товариську гру із посиленою відповідальністю. Нічого особливого і надзвичайного від цієї гри не очікую. Вболівальникам - це цікаво все ж це перший матч Луческу із Динамо проти Шахтаря, але для мене - це товариський матч. Головне, як команди пройдуть в єврокубки, а перемога в Суперкубку ролі не грає.

Динамо здивує мене, якщо пройде до групового етапу Ліги чемпіонів. Як вони зіграли з Олімпіком, то вже таке.

Киянам потрібно проходити в груповий етап Ліги чемпіонів, Шахтарю - добре зіграти в своїй групі. Це є головним, на цей час. Добре, що Шахтар дійшов до півфіналу Ліги Європи і підняв наш рейтинг до дев'ятого місця. Треба всім рухатися вперед, - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, Мирон Маркевич прокоментував призначення сина в Маріуполь.

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