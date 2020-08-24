 Каштру: Фактор Луческу не вплине на результат Суперкубка | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру: Фактор Луческу не вплине на результат Суперкубка

Вчора 23:41 446 0
Луїш Каштру прокоментував матч проти Динамо
Каштру: Фактор Луческу не вплине на результат Суперкубка
#Каштру, #Динамо, #Луческу, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Зв'язок Мірчі Луческу з Шахтарем та гравцями клубу ніяк не вплине на результат матчу за Суперкубок із Динамо.

Про це розповів наставник Шахтаря Луїш Каштру.

"Деякі футболісти Шахтаря грали під керівництвом Мірчі Луческу. Ви проти нього матчів ще не проводили. Фактор Луческу може позначитися на команді?  Це ніяк не вплине на рішення або результат матчу. Кожен тренер має власний стиль. Містер Луческу продемонструє свій і вимагатиме максимуму від своєї команди, я зі свого боку продемонструю наш стиль гри і також буду досить вимогливим до гравців.

Має бути дуже велика баталія на полі. Зустрінуться два гарні клуби. У перспективі буде відмінний поєдинок. Гадаю, усе інше навіть не слід обговорювати. Якісь зв'язки, колишні гравці – це нікого не цікавить. Я знаю, що змагатимуться дві дуже кваліфіковані команди з тією ж самою метою", - розповів Каштру.

Матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем відбудеться у вівторок, 25 серпня, і розпочнеться о 21:00.

Раніше, Каштру виділив зміни у Динамо.

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