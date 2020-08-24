Дніпро-1 готує трансфер Булеци та хавбека Порту

Дніпро-1 планує підсилити свій склад.

Про це розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський

"У СК Дніпро-1 повинен приїхати Луїзао. Він уже, начебто, підписаний. Наскільки мені відомо, Луїзао захворів, не знаю, чи тим, що краще не говорити вголос, але зараз він хворий.

Повинен, я так розумію, все ж повернутися Булеца. Ми чекаємо цього після Суперкубка, приблизно", – заявив Співаковський.