 Дніпро-1 готує трансфер Булеци та хавбека Порту | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 готує трансфер Булеци та хавбека Порту

Сьогодні 20:36 701 0
Михайло Співаковський прокоментував трансфери Дніпро-1
Дніпро-1 готує трансфер Булеци та хавбека Порту
#Дніпро-1, #Булеца

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 планує підсилити свій склад.

Про це розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський

"У СК Дніпро-1 повинен приїхати Луїзао. Він уже, начебто, підписаний. Наскільки мені відомо, Луїзао захворів, не знаю, чи тим, що краще не говорити вголос, але зараз він хворий.

Повинен, я так розумію, все ж повернутися Булеца. Ми чекаємо цього після Суперкубка, приблизно", – заявив Співаковський.

Луїзао належить Порту, а минулий сезон провів у оренді за Ворсклу – 23 матчі, 1 гол. Сергій Булеца вже має досвід виступів за СК Дніпро-1, Динамо віддавало його в оренду.

Нагадаємо, Зоря та Дніпро-1 цікавляться Русином.

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