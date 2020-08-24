Дніпро-1 готує трансфер Булеци та хавбека Порту

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 планує підсилити свій склад.
Про це розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський
"У СК Дніпро-1 повинен приїхати Луїзао. Він уже, начебто, підписаний. Наскільки мені відомо, Луїзао захворів, не знаю, чи тим, що краще не говорити вголос, але зараз він хворий.
Повинен, я так розумію, все ж повернутися Булеца. Ми чекаємо цього після Суперкубка, приблизно", – заявив Співаковський.
Луїзао належить Порту, а минулий сезон провів у оренді за Ворсклу – 23 матчі, 1 гол. Сергій Булеца вже має досвід виступів за СК Дніпро-1, Динамо віддавало його в оренду.
Нагадаємо, Зоря та Дніпро-1 цікавляться Русином.