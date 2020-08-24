УПЛ визначила найкращого тренера першого туру

Рябоконь став найкращим

Джерело - УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу за наслідками стартового туру української Favbet Ліги сезону 2020/21 назвав найкращого тренера.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Новий сезон чемпіонату України розпочався з мінімальною паузою після попереднього, відразу порадувавши глядачів як якістю, так і змістовністю футболу. Середня результативність шести зіграних матчів склала 4,5 гола за гру, знайшлися матчі з неповторною драматургією та великою інтригою

Тож лауреат у Favbet Лізі – головний тренер чернігівської Десни Олександр Рябоконь. Його підопічні завдали поразки Зорі (3:1), розпочавши новий сезон вольовою перемогою над командою, з якою ще недавно суперничали за медалі та вихід у єврокубки.