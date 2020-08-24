Федорчук повторив два рекорди чемпіонатів України

Півзахисник дебютував за 9-й клуб УПЛ і забив - за 8-й

Валерій Федорчук став другим гравцем в історії українських чемпіонатів після Володимира Лисенка, який виступав за 9 клубів елітного дивізіону.

У поєдинку з Ворсклою перший матч в УПЛ в складі Руху провів 31-річний півзахисник Валерій Федорчук, який раніше захищав лави Львова (2008/09), Кривбасу (2009/10 2010/11-2012/13), Дніпра (2010/11, 2014/15-2015/16), Карпат (2013/14), Волині (2014/15), Динамо (2016/17), Вереса (2017/18) і Маріуполя" (2018/19-2019/20).

Тим часом ставши автором першого гола жовто-чорних в чемпіонатах України, Федорчук відкрив гольовий рахунок в 8-й команді УПЛ і тим самим повторив рекорд ліги, що належить Сергію Шищенко.