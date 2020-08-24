Неймар помилково привітав Байєр із перемогою у Лізі чемпіонів – фармацевти відповіли бразильцеві

Джерело - Чемпіон.
Нападник Парі Сен-Жермен Неймар помилково привітав леверкузенський Баєр замість Баварії з перемогою у головному клубному європейському турнірі.
Нагадаємо, мюнхенці перемогли у фіналі парижан із рахунком 0:1.
У своєму Твіттері 28-річний бразилець забув додати до Bayer необхідну букву n (Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München)
"Поразка – це частина спорту, усі ми стараємося та боремося до кінця. Спасибі кожному з вас за підтримку. І вітаємо Баєр", - зазначив Неймар.
Іспаномовний Твіттер фармацевтів відповів на привітання:
Звісно ж, багато користувачів Мережі помилилися так само, як і Неймар.
Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽— Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020
Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020
No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS