Неймар помилково привітав Байєр із перемогою у Лізі чемпіонів – фармацевти відповіли бразильцеві

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Джерело - Чемпіон.

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар помилково привітав леверкузенський Баєр замість Баварії з перемогою у головному клубному європейському турнірі.

Нагадаємо, мюнхенці перемогли у фіналі парижан із рахунком 0:1.

У своєму Твіттері 28-річний бразилець забув додати до Bayer необхідну букву n (Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München)

"Поразка – це частина спорту, усі ми стараємося та боремося до кінця. Спасибі кожному з вас за підтримку. І вітаємо Баєр", - зазначив Неймар.

Іспаномовний Твіттер фармацевтів відповів на привітання:

"Спасибі! Не знаємо, чому ти нас поздоровляєш, адже ми у відпустці та граємо у відеоігри, але спасибі", - зазначили у Баєра.

Звісно ж, багато користувачів Мережі помилилися так само, як і Неймар.

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020