Тухель: Велику роль у таких матчах грає просте везіння

Для Мбаппе гра у фіналі Ліги чемпіонів була складною, адже у нього була серйозна травма, він пропустив більшу частину тренувального процесу.

Про це заявив головний тренер французького ПСЖ Томас Тухель.

"В останні тижні ми продемонстрували все необхідне, що потрібно для перемоги в турнірі. Але в футболі доводиться миритися з тим, що більшу роль в таких матчах грає просте везіння. Ми створювали моменти, але не забили. Але не можна в цьому нікого звинувачувати.

Пишаюся Неймаром, який знову показав свій високий клас і сильний характер. Для Мбаппе гра була складною, адже у нього була серйозна травма, він пропустив більшу частину тренувального процесу. Це просто диво, що він зараз тут з нами.

Гол - це все, чого нам сьогодні не вистачало. Ми створювали моменти, але забив суперник. Упевнений, що якби забили ми, то ми і перемогли б з тим же рахунком 1:0. У нас були і дуже хороші відрізки в грі, і моменти, коли нам доводилося терпіти. В результаті підвела реалізація. Звичайно, хочемо, щоб Кіліан і Неймар забивали завжди, але просити про це неможливо.

Долю зустрічі вирішив всього один гол. Я гордий тим, який характер показала моя команда, як вона провела останні кілька матчів. Про більше тренер не може і просити. Так, я розчарований, але не дуже сильно.

Ми віддали боротьбі всіх себе. Залишили на полі свої серця і все інше. У фіналі це і необхідно, але результат не може гарантувати ніхто. Я саме і вважав, що перший же гол може вирішити результат матчу", - сказав Тухель.