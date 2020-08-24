Флік: Я не можу сказати, як довго ми будемо святкувати

У фіналі Ліги чемпіонів гра пройшла на високих швидкостях, обороти були позамежні і обидві команди створювали моменти.

Про це заявив головний тренер мюнхенської Баварії Ханс-Дітер Флік.

"Ми доставили супернику безліч проблем. Просто приголомшливо працювали в обороні, аж до самого кінця. Було неймовірно спостерігати, який ривок до м'яча на 92-й хвилині зробив Левандовський. Командна гра була сьогодні на самій висоті.

Можливо, Коман в цьому сезоні, нарешті, вийшов з тіні Рібері і Роббена. Він дуже талановитий і сьогодні показав, що також вміє і забивати голи.

Ми зіграли дуже здорово, хоча багато хто дивувався, як же Баварія має намір оборонятися проти суперника з такою видатною лінією нападу. Думаю, в цьому плані ми попрацювали на славу. Ставлення до справи було відповідним.

Гра пройшла на високих швидкостях, обороти були позамежні і обидві команди створювали моменти. За нас грає найкращий воротар в світі, Мануель Ноєр, і в деяких моментах він дозволив нам залишитися в грі.

Я не ставив ніяких дедлайнів, коли сьогодні повинна закінчитися вечірка. Святкувати якраз і треба тоді, коли добиваєшся чогось великого. У такі моменти ти просто повинен веселитися, і зараз я не можу сказати, як довго ми будемо святкувати", - сказав Флік.