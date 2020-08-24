Шевчук: Динамо кардинально змінилося за Луческу

Київське Динамо за нового головного тренера Мірчі Луческу кардинально змінилося і грає за схемою 4-2-3-1.

Про це заявив колишній футболіст Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Динамо кардинально змінилося. Луческу завжди сповідує схему 4-2-3-1. Ми побачили, що постійно розігрувалися корнери, вінгери заходять в середину, крайні захисники високо піднімаються. У грі проти Олімпіка я побачив стиль Луческу.

Два тижні людина працює - і вже видно результат. Торішнє Динамо опустилося на дно. Зараз команда заграла інакше. Ми побачили, з яким бажанням заграли футболісти. Мірча - великий авторитет", - сказав Шевчук.