Андерлехт Михайліченка втратив перемогу над Мускроном у 3 турі Ліги Жупіле

Із 39-ої хвилини матчу Мускрон грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт зіграв внічию з Мускроном.

На 39-ій хвилині матчу гості залишилися у меншості - Бокат отримав друге попередження.

У другому таймі господарі завдяки реалізованому пенальті вийшли вперед. По при гру у більшості Андерлехт не втримав переможний рахунок, пропустивши гол у компенсовані хвилини зустрічі.

Українець Богдан Михайліченко у складі Андерлехта провів увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

3 тур, 23 серпня

Андерлехт - Мускрон 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Дімата (пен), 1:1 - 90+3 Гноере

Раніше, Брюгге Соболя несподівано зазнав домашньої поразки у 3 турі Ліги Жупіле.

Нагадаємо, гол Пластуна не допоміг Генту здобути перемогу над Кортрейком.