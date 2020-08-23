Андерлехт Михайліченка втратив перемогу над Мускроном у 3 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт зіграв внічию з Мускроном.
На 39-ій хвилині матчу гості залишилися у меншості - Бокат отримав друге попередження.
У другому таймі господарі завдяки реалізованому пенальті вийшли вперед. По при гру у більшості Андерлехт не втримав переможний рахунок, пропустивши гол у компенсовані хвилини зустрічі.
Українець Богдан Михайліченко у складі Андерлехта провів увесь матч.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
3 тур, 23 серпня
Андерлехт - Мускрон 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Дімата (пен), 1:1 - 90+3 Гноере
Раніше, Брюгге Соболя несподівано зазнав домашньої поразки у 3 турі Ліги Жупіле.
Нагадаємо, гол Пластуна не допоміг Генту здобути перемогу над Кортрейком.