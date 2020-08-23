Новий власник Роми прийняв рішення з приводу майбутнього Фонсеки

У клубі не планують радикальних змін найближчим часом

Нещодавно Рома перейшла в руки нового власника, американського мільярдера Дена Фрідкіна, що породило чутки про зміни в керівництві і тренерському штабі клубу.

Про це повідомляє Roma Giallorossa.

У тому числі під питання ставилося майбутнє Паулу Фонсеки.

У Лондоні відбулася зустріч між представниками власника і топ-менеджментом клубу, на якій вирішувалося ряд стратегічних питань, в тому числі і доля нинішнього головного тренера.

Фрідкін дав зрозуміти, що бачить Фонсеку наставником "вовків" в новому сезоні і готовий надати португальцю час на розвиток проекту.

Раніше, Рома шукає нового спортивного директора.