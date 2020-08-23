ПСЖ - Баварія: де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 серпня, у фіналі Ліги чемпіонів французький ПСЖ зіграє проти німецької Баварії.

На шляху до фіналу Баварія здолала лондонський Челсі в 1/8 фіналу (7:1 за сумою двох матчів), у чвертьфіналі розтрощила Барселону з рахунком 8:2, а в півфіналі впевнено перемогла французький Ліон 3:0.

Актуально: ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

ПСЖ пройшов дортмундську Борусію в 1/8 фіналу (3:2), у чвертьфіналі переміг італійську Аталанту - 2:1, а в півфіналі розгромив Лейпциг з рахунком 3:0.

Ліга чемпіонів

23 серпня

Фінал

ПСЖ (Франція) - Баварія (Німеччина)

Лісабон, стадіон "Ештадіу да Луж"

Початок о 22:00

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