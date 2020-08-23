Влада Седан, українська журналістка та дружина футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка, розкритикувала Гвардіолу за виліт англійського клубу з Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі Манчестер Сіті сенсаційно програв французькому Ліону (3:1).

"Щоб не матюкатися, це повністю прокол Гвардіоли

М'яко кажучи, щоб не матюкатися, це повністю прокол Гвардіоли. У такий відповідальний момент робити таку експериментальну тактику для Сіті – це зашквар. Я не маю права критикувати, але навіщо грати у три центральні захисники, коли самі футболісти беруться за голову.

Я розумію, що команда, на яку всі ставлять ставки, – Баварія. Одна справа – вилітати від Баварії, а інша – вилітати від Ліона. Не хочу ображати цю команду, але хочу нагадати, що це сьоме місце в чемпіонаті Франції", – сказала Седан.