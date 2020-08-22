Зінченко: Гвардіола навіть не зайшов в роздягальню після Ліона

У Манчестер Сіті боляче сприйняли поразку від Ліона у Лізі чемпіонів.

Про це розповів захисник манчестерського клубу Олександр Зінченко.

"Я сам не можу відійти від цього всього... Головний тренер навіть не зайшов в роздягальню, не сказав ні слова після гри. А що говорити, якщо і так все зрозуміло?

Прикро, звичайно, за таких футболістів як Давід Сільва і Клаудіо Браво, які провели свою останню гру за Манчестер Сіті. В першу чергу хотілося б виграти цей турнір для них.

Але ось на такій ноті вийшло піти у відпустку, на жаль. Але це футбол. Треба рухатися далі, вже є гіркий досвід", - розповів Зінченко.