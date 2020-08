В УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи

В УЄФА визначила четвірку найкращих гравців цьогорічного фіналу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Актуально: Севілья - Інтер 3:2. Огляд фіналу Ліги Європи

Серед претендентів на це звання лише гравці Севільї. За нагороду побореться автор дубля у ворота Інтера Люк де Йонг.

Також у списку капітан Севільї Хесус Навас, захисник Жюль Кунде та хавбек Евер Банега.

Who should be crowned Player of the Week? 👑



⭐️ Luuk de Jong

⭐️ Jules Koundé

⭐️ Éver Banega

⭐️ Jesús Navas@hankookreifen | #UELPOTW | #UELfinal