В УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
В УЄФА визначила четвірку найкращих гравців цьогорічного фіналу.
Про це повідомляє пресслужба організації.
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Серед претендентів на це звання лише гравці Севільї. За нагороду побореться автор дубля у ворота Інтера Люк де Йонг.
Також у списку капітан Севільї Хесус Навас, захисник Жюль Кунде та хавбек Евер Банега.
Who should be crowned Player of the Week? 👑— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 22, 2020
⭐️ Luuk de Jong
⭐️ Jules Koundé
⭐️ Éver Banega
⭐️ Jesús Navas@hankookreifen | #UELPOTW | #UELfinal