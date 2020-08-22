Колишній капітан Металіста перейшов у Фенербахче

Фенербахче підсилився атакувальним хавбеком

Фенербахче підсилився атакувальним хавбеком Трабзонспора Хосе Сосою.

Про це повдіомляє пресслужба турецького клубу.

Аргентинець перейшов на правах вільного агента. Контракт розрахований на два сезони, новачок отримав футболку з номером 5.

Соса виступав за Трабзонспор із січня 2018 року – 83 матчі і 14 голів у чемпіонаті Туреччини. Сторони не змогли домовитися про нову угоду, і 35-річний півзахисник вирішив приєднатися до іншого місцевого гранда.

З 2011 по 2015 роки Хосе Соса виступав за Металіст.

Нагадаємо, Гезтепе підписав екснападника Динамо.