Колишній капітан Металіста перейшов у Фенербахче

Джерело - football24.ua.
Фенербахче підсилився атакувальним хавбеком Трабзонспора Хосе Сосою.
Про це повдіомляє пресслужба турецького клубу.
Аргентинець перейшов на правах вільного агента. Контракт розрахований на два сезони, новачок отримав футболку з номером 5.
Соса виступав за Трабзонспор із січня 2018 року – 83 матчі і 14 голів у чемпіонаті Туреччини. Сторони не змогли домовитися про нову угоду, і 35-річний півзахисник вирішив приєднатися до іншого місцевого гранда.
З 2011 по 2015 роки Хосе Соса виступав за Металіст.
Нагадаємо, Гезтепе підписав екснападника Динамо.