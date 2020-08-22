Костишин: Як можна розпочати чемпіонат і знову йти у відпустку

Головний тренер Колоса Руслан Костишин здивований календарем УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Як можна розпочати чемпіонат і знову йти у відпустку? Я просто цього не можу пояснити. Розумію, збірні, але... До інших якась неповага? Динамо може бути в тонусі, у них ще Суперкубок, Шахтар в тонусі, у нього була Ліга Європи. А решта команд? Як їм готуватися?

Ми команду вантажили, і це видно на полі, що футболісти вже ледве пересували ноги. Просто бігали. Про якісь швидкісні дії або різкість гравців не йдеться. Це я як тренер вибрав таку підготовку. Хлопців можу тільки підтримати, щоб вони навіть не засмучувалися, що виглядали якось повільно. Вони не можуть зараз бути дуже швидкими, тому що навіть в найкращих кондиціях проти Шахтаря все виглядає не дуже швидко. Ми знали, на що йшли. Хлопці більш-менш гідно зіграли. Рухаємося далі: для нашої команди чемпіонат розпочинається 12 вересня", - відзначив Костишин.