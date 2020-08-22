Каштру: Вітаю Ахметова, що ми зараз можемо грати в Києві

Шахтарю вигідно грати домашні матчі у Києві.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Скористаюся можливістю, щоб привітати адміністрацію, пана президента з тим, що змогли домовитися про те, що ми зараз можемо грати в Києві. Дійсно було дуже багато перельотів протягом минулого сезону. Всі ці години в сумі можна поміняти на відпочинок і підготовку. У нас і так дуже перенасичений сезон: Кубок, Ліга чемпіонів, чемпіонат.

Закінчився минулий сезон – через кілька днів розпочався новий. Це дозволить більше відпочивати. Тому для нас, звичайно, це вирішальний фактор, щоб бути більш підготовленими", - відзначив Каштру.