Циганков увійшов у ТОП-10 найкращих бомбардирів Динамо

Циганков забив свій 60 гол за Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков увійшов в десятку кращих бомбардирів клубу за часів незалежної України.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

Циганков забив Олімпіку в матчі 1-го туру УПЛ і цей гол став для Віктора 60-м за Динамо. 49 м'ячів півзахисник забив в чемпіонаті України, 8 - в єврокубках, 3 - в Кубку України.

Десятку найкращих бомбардирів Динамо за часів незалежності України очолює Сергій Ребров, який забив 163 голи. В ТОП-5 також входять: Максим Шацьких (142), Андрій Ярмоленко (137), Андрій Шевченко (124), Олег Гусєв (96).

Нагадаємо, Динамо розгромило Олімпік в 1-у турі УПЛ.