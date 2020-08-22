 Циганков увійшов у ТОП-10 найкращих бомбардирів Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Севілья у феєричному матчі перемогла Інтер та виграла Лігу Європи
Вчора 23:54 4764
Наполі готує трансфер Матвієнка
Сьогодні 09:13 985
ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 08:47 390
Кривенцов очолив Металіст 1925
Сьогодні 08:45 888
Севілья - Інтер 3:2. Огляд фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:37 1270
Шахтар без проблем здолав Колос у 1-у турі УПЛ
Вчора 20:53 1356 2
Михайліченка довикликали в збірну України
Вчора 20:09 801
Динамо розгромило Олімпік в 1-у турі УПЛ
Вчора 18:50 11415 1
Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом
Вчора 14:26 8239 1
У Першій лізі наступного сезону зіграє 16 команд
Вчора 13:51 1644
Блоги
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
18.08.2020 10:21 1512
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
17.08.2020 18:05 2764
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
17.08.2020 14:57 1173
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому Андрій Твердохліб
17.08.2020 14:07 1584
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою Valeriy Ruchka
17.08.2020 14:06 3547
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:47 Футзал Алієв дебютує за збірну України з мініфутболу 101
13:31 Футбол Рух представив чотирьох новачків 149
13:17 Футбол Колишній капітан Металіста перейшов у Фенербахче 215
12:56 Футбол Десна представила нову форму 251
12:46 Бокс Вайт суттєво переважив Повєткіна 321
12:31 Футбол Родрігес готовий перейти у Гезтепе 631
12:28 Бокс Де дивитися бій Повєткін - Вайт 578
12:18 Футбол Костишин: Як можна розпочати чемпіонат і знову йти у відпустку 435
11:59 Футбол Футбол 6х6. Кубок Кличка-2020. На черзі — півфінали 169
11:58 Пряма трансляція Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE 293
11:50 Футбол Гезтепе підписав екснападника Динамо 459
11:34 Хокей Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка Стенлі 309
11:16 Футбол Каштру: Вітаю Ахметова, що ми зараз можемо грати в Києві 469
10:58 Футбол Аллегрі може стати новим тренером Інтера 503
10:47 Футбол Чотири гравці збірної України у ТОП-100 найкращих гравців Ліги Європи 430
10:33 Футбол Циганков увійшов у ТОП-10 найкращих бомбардирів Динамо 498
10:19 Хокей Ванкувер вибив Сент-Луїс, Філадельфія обіграла Монреаль. Результати плей-оф НХЛ 289
09:59 Футбол Ювентус розірвав контракти з Ігуаїном та Хедірою 655
09:49 Футбол Конте виділив ключовий момент у фіналі Ліги Європи 474
09:42 Блог "Суркіс – х***о". Ультрас Динамо заспівали про президента клубу 562
09:30 Баскетбол Юта перемогла Денвер, Кліпперс обіграли Даллас. Результати плей-оф НБА 257
09:13 Футбол Наполі готує трансфер Матвієнка 985
08:57 Футбол Лопетегі: У Севільї блискуча команда 661
08:47 Пряма трансляція ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 390
08:45 Футбол Кривенцов очолив Металіст 1925 888

Циганков увійшов у ТОП-10 найкращих бомбардирів Динамо

Сьогодні 10:33 498 0
Циганков забив свій 60 гол за Динамо
Циганков увійшов у ТОП-10 найкращих бомбардирів Динамо
#Циганков, #Динамо

Джерело - ukrinform.uа.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков увійшов в десятку кращих бомбардирів клубу за часів незалежної України.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

Циганков забив Олімпіку в матчі 1-го туру УПЛ і цей гол став для Віктора 60-м за Динамо. 49 м'ячів півзахисник забив в чемпіонаті України, 8 - в єврокубках, 3 - в Кубку України.

Десятку найкращих бомбардирів Динамо за часів незалежності України очолює Сергій Ребров, який забив 163 голи. В ТОП-5 також входять: Максим Шацьких (142), Андрій Ярмоленко (137), Андрій Шевченко (124), Олег Гусєв (96).

Нагадаємо, Динамо розгромило Олімпік в 1-у турі УПЛ.

Коментарі ()