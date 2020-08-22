Конте виділив ключовий момент у фіналі Ліги Європи

Досвід Севільї у єврокубках зіграв вирішальну роль у матчі фіналу Ліги Європи проти Інтера.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"Зараз у мене немає великої кількості причин для жалю. Мої гравці дійсно віддали всіх себе боротьбі, в матчі проти команди, яка звикла до таких поєдинків. Думаю, сьогодні досвід в підсумку і зіграв вирішальну роль.

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Був складний, багато в чому рівний матч. У другому таймі долю матчу міг вирішити один-єдиний епізод. У нас було кілька моментів, а потім нам сильно не пощастило з відскоком від Ромелу Лукаку.

Зараз мої гравці повинні, перш за все, думати про те, який величезний обсяг роботи вони виконали протягом сезону. Про те, наскільки їм вдалося додати. Вони дійшли до фіналу. Багато молоді футболісти отримали великий багаж цінного досвіду протягом усього сезону. Тепер вони можуть продовжити свій шлях, будучи впевненими в собі і своїх силах", - розповів Конте.