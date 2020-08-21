Президент України побажав удачі своїй рідній команді

Джерело - Чемпіон.

Одного дня українське класичне відбудеться в мирному Донецьку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вчора в моєму рідному Кривому Розі відбулася радісна подія, яке люди чекали сім років, - своє існування відродив футбольний клуб Кривбас. Я щиро бажаю йому успіхів і перемог", - заявив президент України.

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"Настане день, коли класичне українське дербі між Динамо і Шахтарем відбудеться на Донбас Арені, в українському, мирному і спокійному Донецьку", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Кривбас готується розпочати сезон у Другій лізі.