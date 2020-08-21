 Футбол 6х6. Кубок Кличка-2020. Відомі імена двох півфіналістів | Футбол | Champion.com.ua
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Футбол 6х6. Кубок Кличка-2020. Відомі імена двох півфіналістів

Сьогодні 12:17 446 0
Футбол 6х6. Кубок Кличка-2020. Відомі імена двох півфіналістів

Джерело - Чемпіон.

20 серпня у столичному центрі масового футболу Місто Спорту пройшли матчі другого туру групового етапу Кубка Кличка з футболу 6х6.

У групі "А" команда адвокатів Київщини в гостросюжетному двобої взяла гору над збірною будівельників України — 2:1. Дубль оформив Роман Назаров. Таким чином, адвокати сенсаційно забронювали собі місце у півфіналі змагань, де вони зустрінуться з переможцем групи "В". Зазначимо, що букмекери відправили адвокатів в аутсайдери своєї групи…

Одноосібним лідером групи "В" учора стала команда "Дунай" з міста Ізмаїл. В першому своєму матчі вона розгромила "Онкотераностику" — 8:1. Хет-трик на рахунку Віталія Хитрова, дубль оформив Артем Сергеєв. Переможець цієї групи має визначитися сьогодні у протистоянні "Дунаю" із столичним "Чемпіоном": ізмаїльці мають три очки, кияни — одне.

Група "Б" делегувала до півфіналу команду "Укрметртестстандарт", очолювану Валентином Бондарем. Вона учора завдала поразки "Маестро" — 4:2. Попри поразку, зірки естради та шоу-бізнесу на чолі з Едуардом Цихмейструком продемонстрували змістовну та якісну гру. По м’ячу для "Маестро" провели музикант Вадим Олійник та актор Олексій Яровенко. Натомість найрезультативнішим у складі переможця був Максим Літвінов — два голи.

Становище команд у групах перед останнім туром

Група "А"

М

Команда

І

В

Н

П

М’ячі

Очки

1

Адвокати Київщини

2

2

0

0

5:3

6

2

Дніпро

1

0

0

1

2:3

0

3

Збірна будівельників

1

0

0

1

3:5

0

 Група "Б"

М

Команда

І

В

Н

П

М’ячі

Очки

1

Укрметрстандарт

2

2

0

0

8:4

6

2

Маестро

1

0

0

1

2:4

0

3

Кло

1

0

0

1

2:4

0

Група "В"

М

Команда

І

В

Н

П

М’ячі

Очки

1

Дунай

1

1

0

0

8:1

3

2

Чемпіон

1

0

1

0

1:1

1

3

Онкотераностика

2

0

1

1

2:9

1

 

Бомбардири: Солонина Максим, Літвінов Максим (Укрметртестандарт), Віталій Хитров (Дунай) — по 3 м’ячі.

Сьогодні зіграють:

19:00     Дніпро — Збірна будівельників

20:00     Кло — Маестро

21:00     Чемпіон — Дунай

Павло Добрянський, пресслужба АМФК

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