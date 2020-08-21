Футбол 6х6. Кубок Кличка-2020. Відомі імена двох півфіналістів

Джерело - Чемпіон.
20 серпня у столичному центрі масового футболу Місто Спорту пройшли матчі другого туру групового етапу Кубка Кличка з футболу 6х6.
У групі "А" команда адвокатів Київщини в гостросюжетному двобої взяла гору над збірною будівельників України — 2:1. Дубль оформив Роман Назаров. Таким чином, адвокати сенсаційно забронювали собі місце у півфіналі змагань, де вони зустрінуться з переможцем групи "В". Зазначимо, що букмекери відправили адвокатів в аутсайдери своєї групи…
Одноосібним лідером групи "В" учора стала команда "Дунай" з міста Ізмаїл. В першому своєму матчі вона розгромила "Онкотераностику" — 8:1. Хет-трик на рахунку Віталія Хитрова, дубль оформив Артем Сергеєв. Переможець цієї групи має визначитися сьогодні у протистоянні "Дунаю" із столичним "Чемпіоном": ізмаїльці мають три очки, кияни — одне.
Група "Б" делегувала до півфіналу команду "Укрметртестстандарт", очолювану Валентином Бондарем. Вона учора завдала поразки "Маестро" — 4:2. Попри поразку, зірки естради та шоу-бізнесу на чолі з Едуардом Цихмейструком продемонстрували змістовну та якісну гру. По м’ячу для "Маестро" провели музикант Вадим Олійник та актор Олексій Яровенко. Натомість найрезультативнішим у складі переможця був Максим Літвінов — два голи.
Становище команд у групах перед останнім туром
Група "А"
|
М
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М’ячі
|
Очки
|
1
|
Адвокати Київщини
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:3
|
6
|
2
|
Дніпро
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2:3
|
0
|
3
|
Збірна будівельників
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3:5
|
0
Група "Б"
|
М
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М’ячі
|
Очки
|
1
|
Укрметрстандарт
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8:4
|
6
|
2
|
Маестро
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2:4
|
0
|
3
|
Кло
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2:4
|
0
Група "В"
|
М
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М’ячі
|
Очки
|
1
|
Дунай
|
1
|
1
|
0
|
0
|
8:1
|
3
|
2
|
Чемпіон
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1:1
|
1
|
3
|
Онкотераностика
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:9
|
1
Бомбардири: Солонина Максим, Літвінов Максим (Укрметртестандарт), Віталій Хитров (Дунай) — по 3 м’ячі.
Сьогодні зіграють:
19:00 Дніпро — Збірна будівельників
20:00 Кло — Маестро
21:00 Чемпіон — Дунай
Павло Добрянський, пресслужба АМФК