Футбол 6х6. Кубок Кличка-2020. Відомі імена двох півфіналістів

Джерело - Чемпіон.

20 серпня у столичному центрі масового футболу Місто Спорту пройшли матчі другого туру групового етапу Кубка Кличка з футболу 6х6.

У групі "А" команда адвокатів Київщини в гостросюжетному двобої взяла гору над збірною будівельників України — 2:1. Дубль оформив Роман Назаров. Таким чином, адвокати сенсаційно забронювали собі місце у півфіналі змагань, де вони зустрінуться з переможцем групи "В". Зазначимо, що букмекери відправили адвокатів в аутсайдери своєї групи…

Одноосібним лідером групи "В" учора стала команда "Дунай" з міста Ізмаїл. В першому своєму матчі вона розгромила "Онкотераностику" — 8:1. Хет-трик на рахунку Віталія Хитрова, дубль оформив Артем Сергеєв. Переможець цієї групи має визначитися сьогодні у протистоянні "Дунаю" із столичним "Чемпіоном": ізмаїльці мають три очки, кияни — одне.

Група "Б" делегувала до півфіналу команду "Укрметртестстандарт", очолювану Валентином Бондарем. Вона учора завдала поразки "Маестро" — 4:2. Попри поразку, зірки естради та шоу-бізнесу на чолі з Едуардом Цихмейструком продемонстрували змістовну та якісну гру. По м’ячу для "Маестро" провели музикант Вадим Олійник та актор Олексій Яровенко. Натомість найрезультативнішим у складі переможця був Максим Літвінов — два голи.

Становище команд у групах перед останнім туром

Група "А"

М Команда І В Н П М’ячі Очки 1 Адвокати Київщини 2 2 0 0 5:3 6 2 Дніпро 1 0 0 1 2:3 0 3 Збірна будівельників 1 0 0 1 3:5 0

Група "Б"

М Команда І В Н П М’ячі Очки 1 Укрметрстандарт 2 2 0 0 8:4 6 2 Маестро 1 0 0 1 2:4 0 3 Кло 1 0 0 1 2:4 0

Група "В"

М Команда І В Н П М’ячі Очки 1 Дунай 1 1 0 0 8:1 3 2 Чемпіон 1 0 1 0 1:1 1 3 Онкотераностика 2 0 1 1 2:9 1

Бомбардири: Солонина Максим, Літвінов Максим (Укрметртестандарт), Віталій Хитров (Дунай) — по 3 м’ячі.

Сьогодні зіграють:

19:00 Дніпро — Збірна будівельників

20:00 Кло — Маестро

21:00 Чемпіон — Дунай

Павло Добрянський, пресслужба АМФК