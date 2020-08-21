Сабо: Динамо буде конкурувати з іншими командами, а не з Шахтарем

Цікаво буде подивитися на новачків УПЛ та Динамо під керівництвом Мірчі Луческу.

Про це заявив фахівець Йожеф Сабо.

"Нарешті турнір пройде за класичною схемою. Я спочатку був проти поділу на шістки, просто так свого часу склалися обставини. Сподіваюся, все увійде у звичне русло і незабаром вже 16 команд братимуть участь в Прем'єр-лізі. Чого я чекаю від турніру? Безкомпромісної боротьби в кожному матчі. Від цього наш чемпіонат тільки виграє.

Поки я мало знаю про нинішній Динамо, тому важко сказати, в якому стані команда Мірчі Луческу почне сезон. Цікаво буде подивитися на новачків в елітному дивізіоні. Та й взагалі, початок якогось дійства завжди чекаєш з цікавістю. А так це буде насправді, покаже тільки час.

Але мені чомусь здається, що поки киянам потрібно буде витримувати конкуренцію з іншими колективами, а не з Шахтарем.

З Зорею і Десною? Абсолютно вірно. Я вважаю, що ці команди додають, і вони будуть на рівних боротися з Динамо", - зазначив Сабо.