Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо

Джерело - ФК Олімпік.

Сьогодні, 21-го серпня, у матчі першого туру Української Прем'єр-ліги з київським Динамо Олімпіку не допоможуть три основні гравці.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Донецькому клубу в цьому матчі не допоможе відразу три гравці - Дмитро Гришко, Євген Цимбалюк та Павло Ксьонз. Всі троє виявилися в лазареті команди через проблеми зі здоров'ям.

Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо ім. В.Лобановського, початок - о 17:00.

Раніше, захисник Динамо повернеться в ФК Львів.