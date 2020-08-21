Металург візьме кредит 1 млн грн для реконструкції освітлення Славутич-Арени

Клуб готує арену до Ліги Європи

Запорізький Металург попросив у місцевої міськради схвалення для того, щоб взяти кредит в розмірі 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Клуб має намір витратити ці кошти для приведення в порядок системи освітлення стадіону Славутич-Арена.

Міськрада схвалила дану ініціативу і дозволила клубу взяти кредит.

Повідомляється, що кредит буде виданий на 17 місяців з пільговим періодом повернення коштів не менше 6 місяців - процентна ставка - не більше 15% річних (щомісячна сплата). Витрати на обслуговування і повернення кредиту будуть здійснюватися за рахунок власних доходів підприємства.

Славутич-Арена є домашньою ареною Металурга і Зорі. На ній луганчани в нинішньому сезоні будуть проводити домашні матчі групового раунду Ліги Європи.

Раніше, Металург за сумою двох матчів поступився Альянсу і залишив Першу лігу.