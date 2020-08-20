Металіст 1925 визначився з новим головним тренером

Команду прийме Валерій Кривенцов

Джерело - Sport Arena.

Головним претендентом на посаду головного тренера команди Металіст 1925 є 47-річний Валерій Кривенцов.

Про це повідомляє Sport Arena.

Очікується, що до тренерського штабу увійдуть Євген Котов і Олександр Коваль. Операцію повинні оформити найближчим часом. Команді Кривенцова можуть представити вже на тренуванні в п'ятницю.

Нагадаємо, що Кривенцов тренував Іллічівець у 2015-2016 роках. Також працював в академії, юнацької та молодіжної командах Шахтаря. Влітку 2019 року Шахтар оголосив про відставку тренера.

Раніше, Балкани відмовилися грати у Першій лізі.