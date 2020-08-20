Кравець: Заради повернення в Динамо я пішов на фінансові втрати

Нападник Динамо Артем Кравець мав ще рік контракту, коли до нього звернувся київський клуб.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не був вільним агентом, коли Динамо до мене звернулося. У мене ще був рік контракту. Тому, це просто була моя ініціатива. Динамо Київ - це мій рідний клуб. Ми швидко про все домовилися. В принципі, я практично не сперечався з керівництвом турецького клубу. Я погодився на їх умови, щоб швидше повернутися в Динамо.

Чи пішов на фінансові втрати заради переходу? Так, я пішов на фінансові втрати. Я нічого не приховую, тільки не маю права називати цифри. Не думаю, що в цьому світі все вимірюється фінансами. Я був радий, коли це все закінчилося. Радість моєї дружини - це для мене було набагато важливіше", - сказав Кравець.