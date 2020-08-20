 Збірна Іспанії оголосила склад на матчі з Україною і Німеччиною | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Російський боєць ММА зробив татуювання Тараса Бульби і хоче прийняти українське громадянство
Сьогодні 12:41 2792
Збірна Іспанії оголосила склад на матчі з Україною і Німеччиною
Сьогодні 17:55 161
Севілья - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:28 2206
Гент звільнив головного тренера
Сьогодні 13:59 1343
Динамо представило нову форму
Сьогодні 13:14 1513
Динамо Мілевського дізналося суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:58 4101
Баварія встановила рекорд Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:45 2498
Ліон - Баварія 0:3. Огляд матчу
Сьогодні 08:25 2111
Баварія впевнено переграла Ліон і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1363
Левченко та Магучіх оформили золотий дубль на змаганнях у Польщі
Вчора 23:10 1410
Блоги
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
18.08.2020 10:21 1397
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
17.08.2020 18:05 2706
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
17.08.2020 14:57 1130
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому
Відео. Шахтар грав з Інтером в Лізі чемпіонів 15 років тому Андрій Твердохліб
17.08.2020 14:07 1537
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою Valeriy Ruchka
17.08.2020 14:06 3242
Відео дня. Михайліченко забив шедевральний гол у дебютній грі за Андерлехт
Відео дня. Михайліченко забив шедевральний гол у дебютній грі за Андерлехт Андрій Твердохліб
16.08.2020 20:24 6241
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона Valeriy Ruchka
16.08.2020 08:22 4558
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО Valeriy Ruchka
15.08.2020 22:07 2214
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль Андрій Твердохліб
15.08.2020 21:26 1839
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.08.2020 15:42 956
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:40 Бокс Альваресу не дозволили провести бій з турком 86
18:25 Хокей Кременчук підписав російського форварда з досвідом гри в КХЛ 155
18:10 Баскетбол Барселона не підписуватиме легендарного іспанця на позицію Пустового 605
17:55 Футбол Збірна Іспанії оголосила склад на матчі з Україною і Німеччиною 161
17:40 Баскетбол Легендарний капітан МБК Миколаїв пішов з клубу 310
17:25 Футбол СК Дніпро-1 хоче орендувати півзахисника Порту 540
17:10 Інше Легендарний гонщик MotoGP дивом не загинув після страшної аварії 533
16:55 Футбол Федецький отримав тренерський диплом 492
16:40 Плавання Кандидат у національну параолімпійську збірну України здійснить рекордний заплив 450
16:28 Пряма трансляція Севілья - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE 2206
16:27 Пряма трансляція Шахтар - Колос: онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ. LIVE 727
16:26 Пряма трансляція Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ. LIVE 615
16:25 Бокс У команді Повєткіна виявлено випадок зараження COVID-19 604
16:10 Футбол Від коронавірусу помер колишній президент Ниви 1069
15:56 Футбол Бейл хоче повернутися у Тоттенгем 675
15:44 Футбол ФК Львів підписав хавбека збірної Естонії 692
15:31 RunNews В Ужгороді відбудеться безперервна естафета Uzhhorod Ultra 1000 km 594
15:16 Навколо спорту Джекпот от sslot4money.info — лучший бонус в игровых автоматах 184
15:15 Бокс Сіренко пояснив допомогу росіянину Повєткіну 1127
15:14 Навколо спорту Казино и игровые автоматы на vlslotzs.info 171
15:00 Футбол Аякс готовий підписати Суареса 1047
14:47 Футбол Кравченко продовжив контракт з Дніпром-1 860
14:30 Інше В Одесі відомі футболісти зіграють у фіналі чемпіонату України з футволею 1068
14:17 Футбол Куман хоче позбутися чотирьох зіркових гравців Барселони 2830
13:59 Футбол Гент звільнив головного тренера 1343

Збірна Іспанії оголосила склад на матчі з Україною і Німеччиною

Сьогодні 17:55 161 0
У складі червоної фурії багато новачків
Збірна Іспанії оголосила склад на матчі з Україною і Німеччиною
#Іспанія, #Украна

Джерело - iSport.ua.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив склад національної команди на матчі Ліги націй проти національних команд Німеччини і України.

Про це повідомляє пресслужба федерації Іспанії.

У заявці багато новачків. Так, серед дебютантів є 17-річний нападник Барселони Ансуї Фаті, 19-річний захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія, 20-річний півзахисник Ферран Торрес і 24-річний форвард Вулверхемптона Адама Траоре.

Склад збірної Іспанії на найближчі матчі Ліги націй виглядає наступним чином:

Воротарі:  Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррісабалага (Челсі), Унаї Симон (Атлетико). 

Захисники:  Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва - Реал), Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва - Севілья), Пау Торрес (Вільярреал), Дієго Льоренте (Реал Сосьєдад), Хосе Луїс Гайя (Валенсія), Ерік Гарсія (Манчестер Сіті).

Півзахисники:  Оскар Родрігес, Марко Асенсио (обидва - Реал), Серхіо Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Тьяго Алькантара (Баварія), Мікель Меріно (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (Наполі), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Манчестер Сіті).

Нападники:  Ансуї Фаті (Барселона), Адама Траоре (Вулверхемптон), Родріго Морено (Валенсія), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад).

Нагадаємо, що 3 вересня Іспанія зіграє в Штутгарті з Німеччиною. А вже 6 вересня команда Луїса Енріке зустрінеться з Україною. Поєдинок відбудеться в Мадриді.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, які готуватимуться до матчів Ліги націй.

Коментарі ()