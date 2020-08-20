Збірна Іспанії оголосила склад на матчі з Україною і Німеччиною

У складі червоної фурії багато новачків

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив склад національної команди на матчі Ліги націй проти національних команд Німеччини і України.

Про це повідомляє пресслужба федерації Іспанії.

У заявці багато новачків. Так, серед дебютантів є 17-річний нападник Барселони Ансуї Фаті, 19-річний захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія, 20-річний півзахисник Ферран Торрес і 24-річний форвард Вулверхемптона Адама Траоре.

Склад збірної Іспанії на найближчі матчі Ліги націй виглядає наступним чином:

Воротарі: Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррісабалага (Челсі), Унаї Симон (Атлетико).

Захисники: Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва - Реал), Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва - Севілья), Пау Торрес (Вільярреал), Дієго Льоренте (Реал Сосьєдад), Хосе Луїс Гайя (Валенсія), Ерік Гарсія (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Оскар Родрігес, Марко Асенсио (обидва - Реал), Серхіо Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Тьяго Алькантара (Баварія), Мікель Меріно (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (Наполі), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Манчестер Сіті).

Нападники: Ансуї Фаті (Барселона), Адама Траоре (Вулверхемптон), Родріго Морено (Валенсія), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад).

Нагадаємо, що 3 вересня Іспанія зіграє в Штутгарті з Німеччиною. А вже 6 вересня команда Луїса Енріке зустрінеться з Україною. Поєдинок відбудеться в Мадриді.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, які готуватимуться до матчів Ліги націй.