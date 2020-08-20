Шеффілд Юнайтед підписав голкіпера за 20 млн євро

Джерело - Чемпіон.
Англійський голкіпер Борнмута Арон Ремсдейл підписав контракт з Шеффілд Юнайтед.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Контракт укладений терміном на 4 роки.
Борнмут отримав за свого 22-річного голкіпера близько 20 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Ремсдейл провів 37 матчів, в яких пропустив 62 голи.
Sheffield United’s new No.1 🧤— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 19, 2020
Welcome back, @AaronRamsdale98 ✍️ pic.twitter.com/aknkQQOPr3
Нагадаємо, в АПЛ презентували календар матчів сезону 2020/21.