Шеффілд Юнайтед підписав голкіпера за 20 млн євро

Голкіпер Борнмута перейшов у Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Англійський голкіпер Борнмута Арон Ремсдейл підписав контракт з Шеффілд Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт укладений терміном на 4 роки.

Борнмут отримав за свого 22-річного голкіпера близько 20 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Ремсдейл провів 37 матчів, в яких пропустив 62 голи.

Нагадаємо, в АПЛ презентували календар матчів сезону 2020/21.