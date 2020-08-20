Кубок Кличка з футболу 6х6. Результати першого туру

Відбулися перші матчу Кубка Кличка з футболу

Джерело - Чемпіон.

У середу, 19 серпня, у столичному Місті спорту стартував розіграш традиційного Кубка Віталія Кличка з масового футболу 6х6.

Актуально: У Києві стартує KlitschkoCup 2020 - турнір з футболу 6х6

Група А

Кло — Укрметртестстандарт 2:4

Голи: 0:1 - 1 Максим Солонина, 0:2 - 2 Максим Солонина, 0:3 - 6 Максим Літвінов, 1:3 - 19 Денис Хруль, 1:4 - 25 Максим Солонина, 2:4 - 34 Владислав Новіков

Група Б

Чемпіон — Онкотераностика 1:1

Голи: 0:1 - 14 Дмитро Данільченко, 1:1 - 35 Денис Сабатюк

Група В

Дніпро — Адвокати Київщини 2:3

Голи: 0:1 - 10 Євген Черналівський, 1:1 - 16 Максим Кошовий, 1:2 - 21 Євген Черналівський, 1:3 - 31 Павло Іванюта, 2:3 - 38 Дмитро Подус

Найкращі бомбардири змагань: Максим Солонина (Укрметртестстандарт) — 3 м’ячі, Євген Черналівський (Адвокати Київщини) — 2.