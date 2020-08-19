Лудогорець і Шериф здобули перемоги. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
В 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів -2020/2021 відбулися ще три матчі.
Ліга чемпіонів-2020/2021
Кваліфікація, 1/8 фіналу
19 серпня
Будучност (Чорногорія) - Лудогорець (Болгарія) 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 12 Іхініо, 0:2 - 25 Чібота, 1:2 - 31 Чухович, 1:3 - 90+3 Олівейра-Соуза
Конна Квей (Вельс) - Сараєво (Боснія і Герцеговина) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Татар, 0:2 - 65 Татар
Шериф (Молдова) - Фола (Люксембург) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Абанг, 2:0 - 80 Лукич
Раніше, Арарат-Вірменія Вакуленка програв Омонії у кваліфікації Ліги чемпіонів.