Півзахисник збірної Білорусі звернувся до росіян: Не треба нам допомагати

У Білорусії росіяни не повинні втручатися в процес боротьби громадян за свої права і свободу.

Про це заявив півзахисник збірної Білорусі і клубу БАТЕ Станіслав Драгун.

"Вже понад тиждень я дуже погано сплю! Погано сплю, бо мені дуже боляче і дуже соромно від того, що відбувалося на вулицях нашої країни, коли затримували ні в чому не винних людей! Погано сплю від почуття безпорадності, яке розривало мене зсередини, коли я почув звуки тортур з Окрестина (місце, де тримають затриманих в Мінську - прим.)! Те свавілля, що коїлося, не залишило байдужим жодного білоруса, але в тюрмах ще залишається дуже багато невинних хлопців, я прошу, я благаю вас, відпустіть їх або хоча б допустіть до них медиків, щоб вони змогли врятувати тих, кого ще можна врятувати !!!

Друге, що я хотів сказати: я прожив 5 років в Російській Федерації, я грав в декількох командах і облетів майже всю Росію від Сахаліну до Калінінграда, я зустрів там багато прекрасних людей, вони стали мені справжніми друзями і ми завжди приходили на допомогу один до одному, але зараз я прошу вас - не треба нам допомагати, просто підтримайте нас в нашому праві самим вибирати свою долю!" - написав Драгун в соціальній мережі Інстаграм.

Водночас він не став відмовлятися від гри за збірну, як це зробив Ілля Шукрін: "Я граю за збірну не для якоїсь окремої людини, не для певної організації, я граю за своїх батьків, за своїх коханих і рідних, за своїх друзів, за місця в яких я виріс, за цей прекрасний білоруський народ !!!", - зазначив Драгун.