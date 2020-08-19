Олександрія підписала повноцінний контракт з Третьяковим

У Будинку футболу півзахисник Максим Третьяков став повноцінним гравцем Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав дворічний контракт.

Відразу після підписання, Макс поділився своїми враженнями з пресслужбою клубу:

"Я довго чекав на цей момент, тому дуже щасливий. Хотів повернутися до Олександрії, хотів підписати повноцінний контракт з клубом. Нарешті це сталося. Попереду багато роботи, але я готовий працювати задля хороших результатів. Сподіваюсь, мої навички допоможуть команді здобувати нові перемоги", - сказав Третьяков.