Олександрія підписала повноцінний контракт з Третьяковим

Джерело - ФК Олександрія.
У Будинку футболу півзахисник Максим Третьяков став повноцінним гравцем Олександрії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст підписав дворічний контракт.
Відразу після підписання, Макс поділився своїми враженнями з пресслужбою клубу:
"Я довго чекав на цей момент, тому дуже щасливий. Хотів повернутися до Олександрії, хотів підписати повноцінний контракт з клубом. Нарешті це сталося. Попереду багато роботи, але я готовий працювати задля хороших результатів. Сподіваюсь, мої навички допоможуть команді здобувати нові перемоги", - сказав Третьяков.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією (0:0).