Гравці київського Динамо вже краще розуміють вимоги головного тренера Мірчі Луческу і виконують їх.

Про це заявив захисник команди Томаш Кендзьора.

"У фізичному плані команда повністю готова. Іноді ми тренувалися двічі на день, бувало важко, але ми професійні футболісти, тому повинні справлятися з таким навантаженням і добре підготуватися до сезону. Ми вже кілька тижнів тренуємося з Луческу, знаємо, що він хоче бачити на поле, і стараємося це виконувати доти. Сподіваюся, вже в п'ятницю в матчі з Олімпіком це буде видно.

За ці кілька тижнів ми вже зрозуміли, що тренер від нас вимагає. Думаю, з кожним днем це розуміння буде все краще і краще. Але вже і зараз видно, що команда добре розуміє, чого хоче тренер", - сказав Кендзьора.