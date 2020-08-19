Ковнір став новим президентом клубу Першої ліги

Новим президентом першолігового Кременя став Сергій Ковнір, який одночасно є власником телеканалу Кремень ТВ, що транслює матчі клубу.

Про це повідомляє Telegraf.in.ua.

"Я запропонував, якщо Кремень вилетить у Другу лігу, то заберу команду. Тому що втомився дивитися на ці муки, як уболівальник клубу. Потім ситуація так склалася в місті, що команда взагалі могла вилетіти в любителі або зникнути.

Перед голосуванням Андрія Дмитровича [Недяка] на конференції - провели розмову. Ми вдарили по руках і поставили завдання залишитися в Першій лізі. Взагалі розглядали варіант, якщо команда вилітає у Другу лігу, то забираю команду, а постало питання взагалі про існування команди ", - заявив Ковнір.