 Ковнір став новим президентом клубу Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Ковнір став новим президентом клубу Першої ліги

Сьогодні 20:10 569 0
Власник клубу раніше допоміг Кременю уникнути зникнення
Ковнір став новим президентом клубу Першої ліги
#Ковнір, #Кремінь

Джерело - sportarena.com.

Новим президентом першолігового Кременя став Сергій Ковнір, який одночасно є власником телеканалу Кремень ТВ, що транслює матчі клубу.

Про це повідомляє Telegraf.in.ua.

"Я запропонував, якщо Кремень вилетить у Другу лігу, то заберу команду. Тому що втомився дивитися на ці муки, як уболівальник клубу. Потім ситуація так склалася в місті, що команда взагалі могла вилетіти в любителі або зникнути.

Перед голосуванням Андрія Дмитровича [Недяка] на конференції - провели розмову. Ми вдарили по руках і поставили завдання залишитися в Першій лізі. Взагалі розглядали варіант, якщо команда вилітає у Другу лігу, то забираю команду, а постало питання взагалі про існування команди ", - заявив Ковнір.

У міжсезоння Кремінь очолив колишній тренер молодіжної збірної України  Олександр Головко. У Кременчуці буде оновлена команда, раніше клуб  розлучився відразу з 11 гравцями.

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