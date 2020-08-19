Мілан не може домовитися щодо нового контракту з Ібрагімовичем

У зіркового шведа високі запити по зарплаті

Мілан надалі не може домовитися з приводу нового контракту зі Златаном Ібрагімовичем.

Про це повідомляє Tuttosport.

Сторони не можуть зійтися в фінансовій стороні питання.

Мілан пропонує Ібрагімовичу 5 мільйонів євро на рік плюс бонуси, а гравець вимагає 7,5 мільйонів євро на рік.

Ібрагімович повернувся в Мілан в січні поточного року. З того часу він провів за россонері 20 матчів, в яких забив 11 голів і зробив 5 асистів.

Раніше, Мілан веде переговори щодо повернення Бакайоко.