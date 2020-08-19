Шаран: Конкретних завдань президент клубу перед командою не поставив

Олександрія терміново шукає підсилення.

Про це розповів Олександр Шаран.

"Терміново шукаємо підсилення. Треба закривати позицію центрального захисника, тому що Гліб Бухал отримав важку травму. Антон Шендрік покинув команду, а Каспарс Дубра під питанням. Тому сьогодні на першому місці пошук саме центрального захисника.

Конкретних завдань президент клубу Сергій Кузьменко перед командою не поставив. Треба виходити на поле, перемагати і демонструвати хороший, якісний футбол", – цитує Шарана офіційний сайт клубу.