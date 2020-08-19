Венгер спростував чутки про бажання стати тренером збірної Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

Француз Арсен Венгер спростував інформацію про можливе призначення на посаду головного тренера збірної Нідерландів

Про це повідомив журналіст Марк Манн-Брайанс у twitter.

За його словами, колишній тренер англійського Арсенала заявив, що ні з ким з приводу призначення до збірної Нідерландів не контактував.

"Я не доступний. Я ні з ким не розмовляв. Не знаю, звідки це взялося, але вже точно не від мене" - сказав Венгер.

Чутки про призначення Арсена Венгера з'явилися після того, як стало відомо, що нинішній головний тренер збірної Нідерландів Рональд Кумар очолить іспанську Барселону.

В листопаді 2019 року Венгер зайняв посаду керівника відділу ФІФА з глобального розвитку футболу. До цього француз тренував Арсенал з 1996 по 2018 рік.

Нідерланди є суперником збірної України по групі на Євро-2020.