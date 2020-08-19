Лавриненко: Команди в УПЛ знаходяться в нерівних умовах

В Інгульця з Петрового очікується підсилення перед дебютом в УПЛ

Про це розповів наставник команди Сергій Лавриненко.

"Паузи між чемпіонатами практично немає, було 2 дня відпочинку. Готуємося до матчу з Дніпром-1, до дебюту. Команди Першої ліги, які вийшли в УПЛ, знаходяться в нерівних умовах. Не було часу ні на підготовку, ні на комплектацію складу. Уже в процесі чемпіонату будемо наздоганяти.

Однозначно буде посилення, очікуємо цього. Думаю, в найближчий тиждень ми озвучимо інформацію про новачків", - сказав Лавриненко.