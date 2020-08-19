Масовий футбол 6х6. Календар матчів Кубка Кличка-2020

Джерело - Чемпіон.
Пресслужба Асоціації масового футболу Києва підготувала для симпатиків футболу 6х6 розклад матчів традиційного змагання, що проходить під егідою Київського міського голови Віталія Кличка.
|
Груповий етап
|
Група А: Дніпро (Київ), Адвокати Київщини (збірна Київської області), Збірна будівельників України.
Група Б: Кло (Київ), Укрметртестстандарт (Київ), Маестро (Київ).
Група В: КоДЮСШ Чемпіон (Київ), Онкотераностика (Київ), Дунай (Ізмаїл).
|
1 тур
|
Дата
|
Час
|
|
Команди
|
19 серпня
|
19:00
|
|
Кло — Укрметртестстандарт
|
19 серпня
|
20:00
|
|
Дніпро — Адвокати Київщини
|
19 серпня
|
21:00
|
|
Чемпіон — Онкотераностика
|
2 тур
|
20 серпня
|
19:00
|
|
Онкотераностика — Дунай
|
20 серпня
|
20:00
|
|
Укрметртестстандарт — Маестро
|
20 серпня
|
21:00
|
|
Адвокати Київщини — Збірна будівельників
|
3 тур
|
21 серпня
|
19:00
|
|
Дніпро — Збірна будівельників
|
21 серпня
|
20:00
|
|
Кло — Маестро
|
21 серпня
|
21:00
|
|
Чемпіон — Дунай
|
Плей-оф
|
1/2 фіналу
|
22 серпня
|
13:00
|
Переможець групи А - Переможець групи В
|
22 серпня
|
14:00
|
Переможець групи Б – Колектив з кращими показниками серед тих, хто фінішує другим у своїй групі
|
Матч за третє місце
|
23 серпня
|
16:00
|
|
Фінал
|
23 серпня
|
17:00
|