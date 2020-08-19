 Масовий футбол 6х6. Календар матчів Кубка Кличка-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Масовий футбол 6х6. Календар матчів Кубка Кличка-2020

Сьогодні 15:50 2153 0
Масовий футбол 6х6. Календар матчів Кубка Кличка-2020

Джерело - Чемпіон.

Пресслужба Асоціації масового футболу Києва підготувала для симпатиків футболу 6х6 розклад матчів традиційного змагання, що проходить під егідою Київського міського голови Віталія Кличка.

 
       

Груповий етап
       
 

Група А: Дніпро (Київ), Адвокати Київщини (збірна Київської області), Збірна будівельників України.

Група Б: Кло (Київ), Укрметртестстандарт (Київ), Маестро (Київ).

Група В: КоДЮСШ Чемпіон (Київ), Онкотераностика (Київ), Дунай (Ізмаїл).

1 тур

Дата

Час

 

Команди

19 серпня

19:00

 

Кло       Укрметртестстандарт

19 серпня

20:00

 

Дніпро    Адвокати Київщини

19 серпня

21:00

 

Чемпіон     Онкотераностика
       

2 тур

20 серпня

19:00

 

Онкотераностика — Дунай

20 серпня

20:00

 

Укрметртестстандарт  — Маестро

20 серпня

21:00

 

Адвокати  Київщини — Збірна будівельників
       

3 тур

21 серпня

19:00

 

Дніпро    Збірна будівельників

21 серпня

20:00

 

Кло —  Маестро

21 серпня

21:00

 

Чемпіон  — Дунай

Плей-оф

1/2 фіналу

22 серпня

13:00

Переможець групи А - Переможець групи В

22 серпня

14:00

Переможець групи Б –  Колектив з кращими показниками серед тих, хто фінішує другим у своїй групі
       

Матч за третє місце

23 серпня

16:00

 

Фінал

23 серпня

17:00

 

 

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