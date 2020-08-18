Наполі хоче підписати нападника збірної України

Супряга може перебратися до Наполі

Італійський Наполі входить до когорти претендентів на молодого форварда Динамо і збірної України Владислава Супрягу.

Про це заявив агент Стефано Антонеллі.

Втім, трансферу Супряги в Наполі може перешкодити категорична позиція головного тренера Динамо Мірчі Луческу, який поки не хоче, щоб його клуб продавав перспективного нападника.

"Наполі дуже зацікавлений в Супрязі, але на цей час цей форвард вважається таким, що не продається київським Динамо, яке тільки нещодавно повернуло Владислава з оренди в Дніпрі-1. Він прогресує, адаптується до нових товаришів по команді, однак його продаж неможливий, тому що Мірча Луческу спершу хоче повністю оцінити його перспективи", - зазначив Антонеллі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про бажання Болоньї і Аталанти підписати Супрягу, але ці клуби не влаштовувала ціна, встановлена ​​Динамо на футболіста - 15 мільйонів євро.