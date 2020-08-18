Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завершила євросезон на дев'ятому місці

Джерело - Чемпіон.

Україна гарантувала собі дев'яте місце за підсумками сезону в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

17 серпня Шахтар програв італійському Інтеру у півфіналі Ліги Європи та отримав 0,2 бала у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Таким чином, Україна завершила єврокубковий сезон на дев'ятій позиції, та набрала за рік 7,2 бала, а за останні п'ять сезонів, які йдуть у залік, здобула - 36,1 бала.

Найбільше у нинішньому сезоні заробив Шахтар - 4,4 бала. На рахунку Динамо 1,3, Зорі - 0,8, Олександрії - 0,6, Маріуполя - 0,1 пункта.

Україна і Бельгію, яка йде восьмою, розділяє 1,8 бала. Від Нідерландів, які розташувалися на десятому місці, українці відірвалися на 0,35 очка.