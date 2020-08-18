Стало відомо, де та коли Динамо та Шахтар зіграють за Суперкубок України

Джерело - Чемпіон.
Матч між Шахтарем та Динамо за Суперкубок України відбудеться 25 серпня у Києві
Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Шахтар та Динамо зустрінуться 25 серпня на НСК Олімпійський, гра розпочнеться о 21:00.
Гра між чемпіоном та володарем кубка вперше відбудеться у Києві. Раніше 10 раз матч за Суперкубок відбувався в Одесі, двічі - у Полтаві, по одному разу - в Сумах, Запоріжжі, Луганську та Львові.
Шахтар є чинним чемпіоном України, Динамо – володарем національного кубка.