Стало відомо, де та коли Динамо та Шахтар зіграють за Суперкубок України

Джерело - Чемпіон.

Матч між Шахтарем та Динамо за Суперкубок України відбудеться 25 серпня у Києві

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Шахтар та Динамо зустрінуться 25 серпня на НСК Олімпійський, гра розпочнеться о 21:00.

Гра між чемпіоном та володарем кубка вперше відбудеться у Києві. Раніше 10 раз матч за Суперкубок відбувався в Одесі, двічі - у Полтаві, по одному разу - в Сумах, Запоріжжі, Луганську та Львові.

Шахтар є чинним чемпіоном України, Динамо – володарем національного кубка.