 Ліга Європи. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк 3:0: онлайн-трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк 3:0: онлайн-трансляція
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Ліга Європи. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк 3:0: онлайн-трансляція

Сьогодні 23:32 24600 0
Ліга Європи. Інтер Мілан - Шахтар Донецьк 3:0: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга Європи УЄФА 2019/20
Півфінал
17 серпня

74' Маючи перевагу у три голи італійці можуть спокійніше зіграти.

73' Нічого не виходить у гірників. Вони помилилися на власній половині поля і Мартінес влучно пробив у нижній кут воріт - 3:0. Степаненко під пресингом Брозовича привіз гол.

72' Дозволили Лукаку вийти на ударну позицію - м'яч після його удару намертво спіймав Пятов.

71' Інтер намагається збити темп гри, не дозволяючи гірникам зачепитися за м'яч. 

69' Гальярдіні знову порушив правила - цього разу проти Марлоса.

68' Гальярдіні грубо зіграв проти Хочолави, але знову немає попередження.

66' Заміна в Інтера: Бірагі вийшов замість Янга.

64' Після подачі з кутової позначки захисники гірників програли другий поверх і рахунок було подвоєно - 2:0. Відзначився Д'Амброзіо.

63' Тайсон розігнав швидку контратаку, але гравці Інтера швидко вернулися назад. Та все ж був чудовий момент у Мораеса, який випередив Бастоні, але нападник гірників пробив у руки голкіпера Хандановича. Це перший удар у створ воріт Інтера.

61' Хочолава вирішив не ризикувати і вибив м'яч в аут у простій ситуації.

59' У складі Шахтаря заміна: Соломон замінив Патріка, який у другому таймі матчу був не помітним.

58' Тайсон порушив правила проти Бастоні і отримав жовту картку.

57' Мартінес увійшов у карний майданчик і прострілив - Матвієнко вчасно заблокував.

55' Гірники вкотре дійшли до карного майданчику суперника і у простій ситуації втратили м'яч. 

53' Додо втратив м'яч на власній половині, але встиг сам же заблокувати простріл Мартінеса.

51' Лукаку дозволили отримати м'яч - нападника з під Хочолави пробив поруч з дальнім кутом воріт гірників.

50' Мартінес потужно пробив, але Пятов спіймав м'яч на мертво. В атаці-відповіді Тайсон пробив вище воріт.

49' Хочолава втратив м'яч - пробито по воротах - гірників виручив Пятов. перевівши на кутовий.

48' Гравець Інтера влучив у руку своєму партнеру, але пенальті не було призначено. Навіть Var не побажали переглянути.

47' По лівому флангу атаки намагалися прорватися гірники, але Тайсон втратив м'яч.

46' Розпочався другий тайм матчу Інтер - Шахтар. 

У першому таймі матчу спостерігалася в'язка гра, в якій ціна кожної помилки дорого коштує. І однієї помилки припустилися гірники.

45+1' Перший тайм матчу завершився. Рахунок 1:0 на користь Інтера.

45' До першого тайму матчу компенсовано одну хвилину.

44' Брозович має отримати попередження за те, що завадив Тайсону виконати штрафний удар, але арбітр пожалів.

43' Шахтар контролює м'яч, намагаючись пройти оборону суперника. Антоніо з 17 метрів пробив трішки вище воріт. Вийшов досить хороший гарматний удар.

41' Шансів на створення їх моментів Інтер гірникам не залишає, надійно побудувавши захист. 

39' Інтер не лише вище за класом за Вольфсбург і Базель, але і команда іншого стилю. Італійці намагаються зв'язувати гру гірників.

38' Інтер пресингує гравців Шахтаря, не дозволяючи розігрувати комбінацію. 

36' Антоніо - Тайсон - Марлос - Тайсон - Мораес - останньому не вдалося пробити, його відтіснив захисник Бастоні.

35' Барелла після передачі Лукаку потужно пробив - Пятов перевів м'яч на кутовий. 

33' Де Врей порушив правила проти Мораесу у центрі поля. Гірники проводять затяжну атаку.

32' Знову Пятов виконав ризиковану передачу, але цього разу його партнер у підкаті перехопив м'яч і відпасував на партнера.

31' Подача з кутового завершилася ні чим - подачу Патріка зупинив захисник Інтера.

30' Матвієнко суперпередачею знайшов Додо, який прострілив на Мораеса - удар останнього заблокував захисник.

29' Годін грубо зіграв проти Патріка - попередження не було.

28' Не високий темп гри тримається. Йде тактичне протистояння команд.

26' Пожежа сталася у карному майданчику гірників - гравець суперника не влучив у створ воріт, і положення поза грою зафіксували.

25' Інтер намагався зусиллями Мартінеса провести атаку - захисники гірників відбилися.

24' Гірники контролюються м'яч, намагаючись пройти насичену оборону суперника.

22' Тайсон і Антоніо намагалися на лівому фланзі прорвати оборону Інтера, але надійно зіграв Годін.

20' - Мартінес виконав небезпечний простріл - захисники вибили круглого. Після пропущеного голу гірники розгубилися.

19' Пятов знову помилився - Барелла перехопив і виконав передачу - Мартінес випередив Кривцова і головою переправив м'яч у сітку воріт - 1:0.

18' Поки гра відбувається без моментів - продовжують грати в обережний футбол.

16' Інтер став грати другим номером, намагаючись перехопити м'яч і побігти у контратаку. Шахтар же більше контролює м'яч

14' Матвієнко втратив м'яч, але Лукаку в контратаці виконав не точну передачу.

13' Шахтар намагається захопити ініціативу на полі, більше контролюючи м'яч.

12' Пятов помилився з передачею, але на щастя суперник не скористався цим подарунком.

10' Обидві команди грають в обережний футбол, намагаючись знайти слабкі місця у захисті один одного.

9' Першу змістовну атаку створили гірники - остання передача Тайсона на вихід Мораесу бажала кращого.

8' Інтер застосовує високий пресинг, не дозволяючи гірникам розігрувати свої комбінації.

7' Італійці заробили штрафний удар. Брозович небезпечно подавав на дальню стійку воріт - ніхто з його партнерів до круглого не дотягнувся.

6' До речі, четвертий матч поспіль Конте грає одним і тим же складом.

5' Гравець Інтера Д'Амброзіо порушив правила у центрі поля проти Патріка. Поки без попередження.

4' Стартове хвилювання дається взнаки у діях захисників Шахтаря - у звичайній ситуації втратили м'яч, який вилетів в аут.

2' Перша атака італійців не вдала. 

1' Розпочався матч Інтер - Шахтар.

Звучить гімн Ліги Європи. Для якоїсь з команд це востаннє у цьому сезоні.

Футболісти обох команд вийшли на футбольне поле.

Гравці перебувають у підтрибунному приміщені і готові до виходу на поле.

Ажіотаж перед матчем був чималий. Багато думок до матчу було висловлено. Говорилося, що цей матч може бути останнім для Антоніо Конте на чолі Інтера (у разі поразки). Про це все можете прочитати на нашому сайті у матч-центрі.

Стали відомі стартові склади Інтера та Шахтаря.

Чемпіон України - Шахтар за вихід у фінал Ліги Європи грає з міланським Інтером. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Початок о 22:00.

Нагадаємо, Інтер у чвертьфіналі мінімально переміг Баєр, а Шахтар розтрощив швейцарський Базель. В іншому півфіналі Манчестер Юнайтед програв Севільї.

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